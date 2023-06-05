Twitter'dan yeni 'mavi tik' kararı

Webtekno’dan Ümit Kılınç’ın haberine göre, Elon Musk dönemiyle birçok tartışmalı karara imza atan Twitter’da bunlardan en konuşulanı mavi tik değişikliği oldu.



Mavi tik, tüm bu tartışmaların ardından artık sadece Twitter Blue abonelerine verilen bir rozete dönüştü. Bu durum gerçek onaylı hesaplarla parayla mavi tik alan hesapları ayırt etmeyi daha da zor hale getirmişken bugün, bu duruma yeni bir çözüm geldi.



MAVİ TİK TARİHİ PROFİLDE GÖZÜKECEK

Twitter profillerine eklenen sadece bir satır ile hesapların güvenilirlik tartışmaları büyük oranda çözüme kavuştu. Artık bir hesabın ilk onaylandığı, yani ilk kez mavi tik aldığı tarih hesap sayfasında gözüküyor.



Bu bilgiye erişmek ise tartışmaların sürecek olmasına neden olacak bir şekilde sağlanıyor. Bir hesabın ne zamandan beri onaylı olduğunu öğrenmek isteyen kullanıcılar, o hesabın sayfasına girmek ve mavi tik rozetine tıklamak zorunda.