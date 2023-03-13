13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Mart Pazartesi çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Mart Pazartesi çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Vatandaş gram ve çeyrek altının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Mart Pazartesi çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:10
Takip Et

Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Mart Pazartesi çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Mart Pazartesi çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?
+
Aa
-

 

Altının gram fiyatında geçtiğimiz hafta bir düşüş yaşanmıştı. Haftaya yükselişle başlayan altının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Mart Pazartesi çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Son dönemde rekor artışlar yaşayan gram altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda sert düşüşler yaşandı. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 1.100 lira sınırını aştı. İşte güncel altın fiyatları..

Ons altın 1.882 dolardan işlem görüyor.

13 MART PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.145,27 TL

Gram altın satış: 1.145,55 TL

13 MART PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.891,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.913,00 TL

13 MART PAZARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 7.677,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 7.793,00 TL

13 MART PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.782,00 TL

Yarım altın satış: 3.826,00 TL

13 MART PAZARTESİ TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın alış: 7.540,00 TL

Tam altın satış: 7.624,00 TL

13 MART PAZARTESİ ATA ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Ata altın alış: 7.741,00 TL

Ata altın satış: 7.820,00 TL

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
1
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
2
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
3
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Fenerbahçe taraftarı 12 yıl önceki açıklamayı arşivden çıkardı! Saracoğlu Stadı 9.5 şiddetine bile...
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
4
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Haluk Levent'ten flaş uyarı: Kanmayın
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
5
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
6
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı
7
﻿Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı
﻿Togg bu hafta satışa çıkıyor. Satış süreci nasıl olacak? İşte güncel fiyatı
﻿Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
﻿Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
﻿Lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
﻿ Nefes alamayan KOAH hastalarını koşturan tedavi
﻿ Nefes alamayan KOAH hastalarını koşturan tedavi
﻿ Nefes alamayan KOAH hastalarını koşturan tedavi
﻿Şenol Güneş: Kimse rahatsız olmasın herkes işine baksın
﻿Şenol Güneş: Kimse rahatsız olmasın herkes işine baksın
﻿Şenol Güneş: Kimse rahatsız olmasın herkes işine baksın
﻿Organları 3 hastaya umut oldu
﻿Organları 3 hastaya umut oldu
﻿Organları 3 hastaya umut oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.