Altının gram fiyatında geçtiğimiz hafta bir düşüş yaşanmıştı. Haftaya yükselişle başlayan altının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Mart Pazartesi çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Son dönemde rekor artışlar yaşayan gram altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda sert düşüşler yaşandı. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 1.100 lira sınırını aştı. İşte güncel altın fiyatları..

Ons altın 1.882 dolardan işlem görüyor.

13 MART PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.145,27 TL

Gram altın satış: 1.145,55 TL

13 MART PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.891,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.913,00 TL

13 MART PAZARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 7.677,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 7.793,00 TL

13 MART PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.782,00 TL

Yarım altın satış: 3.826,00 TL

13 MART PAZARTESİ TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın alış: 7.540,00 TL

Tam altın satış: 7.624,00 TL

13 MART PAZARTESİ ATA ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Ata altın alış: 7.741,00 TL

Ata altın satış: 7.820,00 TL