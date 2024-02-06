Banka müdürüne rüşvetten idam cezası

Kaynak: Xinhua
Banka müdürüne rüşvetten idam cezası
Çin’de rüşvet almak ve şahsi menfaat sağlama suçlarından tutuklanan China Merchants Bank'ın eski başkanı ve parti şefi Tian Huiyu’ya iki yıl ertelemeli idam cezası verildi.

China Merchants Bank'ın eski başkanı ve parti şefi Tian Huiyu hakkında rüşvet almak suçundan idam cezası kararı verdi.

Huiyu’ya rüşvet almak, görevini kötüye kullanmak, gizli bilgilere dayanarak ticaret yapmak, bilgi suistimali ve içeriden bilgi sızdırmak suçlarından verilen idam cezası iki yıl ertelendi.

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Huiyu'nun bazı finans kuruluşlarındaki görevlerini kötüye kullanarak kredi onayı, iş sözleşmesi ve iş ayarlaması gibi konularda menfaat sağladığı ve bunun karşılığında 210 milyon yuan (yaklaşık 29,55 milyon ABD doları) değerinde para ve değerli eşya kabul ettiği belirtildi.

Huiyu’nun tüm suçlarını itiraf etmesi, pişmanlık duyduğu ve yasa dışı kazançlarını iade etme konusunda iş birliği yaptığı gerekçesiyle cezasında hafifletmeye gidildi.

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