Banka müşterisini hiç aldatır mı?..

Evet! Bir banka müşterisini aldatır mı?

Hele bu banka veya bankalar Türkiye’nin en büyük bankaları ise?

Aldatmaz diyeceksiniz ama maalesef aldatıyor.

Bazı bankalar her ay müşterisini bir kez kandırıyor.

Koskoca banka müşterisini nasıl aldatıyor?

Faizlerin yüzde 50 olduğu bir dönemde onun parasına faiz vermeden kullanmak için aldatıyor.

Bir dönem bankalar tarafından sık sık yapılan bu kandırma işlemi faizlerin yükselmesiyle birlikte yeniden hortladı.

Gerçek bir örnek:

65 yaşındaki Ayşe teyze evini 5 milyona satıp mevduat yüksek diye bankaya yatırı. Seçtiği Türkiye’nin en büyük 5 bankasından biri. Promosyon için gittiği bu bankada her zaman gidip işlem yaptığı bankacı kıza gider. Üstelik her gidişinde de ona kurabiye gibi kendi eliyle yaptığı şeyleri götürüyor.

Bankacı kendisini kızı gibi gören müşterisine bir teklifte bulunur:

Teyzeciğim bugün oranlar çok düşük. Ben sana pazartesi daha yüksek alacağım. Para şimdilik boşta kalsın!

Kadıncağızın gözleri güler. Kurabiye getirdiği bankacı kız onu çok sevmiş ve ona jest yapıyordu. Sonuç olarak bankacı pazartesi yani 5 gün sonra parayı bankanın tüm müşterilerine verdiği yüzde 50 faizle bağlar.

Alın size kandırılma ve hatta dolandırılma!

Ayak üstü müşterisinin parasını 5 gün faiz vermeden kullanmak.

Bu aslında dolandırıcılık.

Bugün bu aldatıcı işlemi birçok banka yapıyor.

Şubeye ve personele vadesizde tutma hedefi veriliyor. Bazı bankacıya aylık 25 ila 50 milyon lira arasında vadesiz hedefi veriliyor. Mevduat müşterisinin yoğun olduğu şubelerdeki personele 100 milyonun üzerinde müşteriyi kandırma hedefi veriliyor.

Faizin yüzde 50 olduğu bir dönemde vatandaşın parasını faiz vermeden günlerce kullanmak ve bunu da personeline hedef olarak verip zorla yaptırmak ticari ahlaksızlıktır.

BDDK’nın vatandaşın çıkarı için bu ahlaksız ticarete sınırlama getirmesi lazım.

Her Cuma aynı senaryo yaşanıyor. Üstelik banka çalışanları da bu soyguna dahası ahlaksız ticarete karşı çıkamıyorlar. Yapmadığı zaman işten atılma tehditti geliyor.

Bankacıya vadesiz hedefi veriliyor böyle bir şey olur mu?

Vatandaşında artık bu tür ahlaksız ticarete karşı biraz bilinçlenmesi lazım.