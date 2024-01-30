Bankacılık sektörünün 2023 yılı net karı 603 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan Türk Bankalarıyla ilgili rapor. BDDK, Aralık 2023 dönemine ait 'Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri' raporu açıkladı.

BDDK'nın rapora göre, aralıkta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 23 trilyon 519 milyar 337 milyon lira seviyesine yükseldi. Bankacılık sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 9 trilyon 171 milyar 947 milyon lira artış kaydetti.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 54 arttı. Aktif kalemler 11 trilyon 677 milyar 135 milyon liraya çıkarken, menkul değerler toplamı da yüzde 67,4 yükseldi, 3 trilyon 969 milyar 830 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranıdaki seviye de yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Bankaların en önemli kaynaklardan biri olan mevduatlar da, 2022 sonuna göre yüzde 67,6 artış gösterdi ve 14 trilyon 851 milyar 970 milyon liraya yükseldi.

Bankaların Aralık 2023 döneminde sektörün dönem net karı 603 milyar 634 milyon lira olarak ulaştı.