Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 20 trilyona ilerliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü haziran itibarıyla 2022 sonuna kıyasla yüzde 33,1 artarak 19 trilyon 102,4 milyar liraya yükseldi.

KAYNAK: AA
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 20 trilyona ilerliyor

BDDK tarafından, Haziran 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, haziranda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 19 trilyon 102 milyar 389 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 4 trilyon 755 milyar lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 33,1 oldu.

Haziran 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 32 artarak 10 trilyon 9 milyar 615 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 35,8 yükselerek 3 trilyon 220 milyar 21 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,64 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, haziran 2022 sonuna göre yüzde 31,5 artarak 11 trilyon 651 milyar 281 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 20,1 artışla 1 trilyon 688 milyar 411 milyon liraya ulaştı.

Sektörün haziran sonu itibarıyla dönem net karı 250 milyar 137 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,96 seviyesinde gerçekleşti.

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