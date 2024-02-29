Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

TCMB'nin verilerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı 23 Şubat ile biten haftada 26 milyar 705 milyon 864 bin lira artışla 15 trilyon 513 milyar 769 milyon 560 bin liraya çıktı.

DÖVİZ MEVDUATI ARTTI

23 Şubat haftasında bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,59 düşüşle 8 trilyon 794 milyar 406 milyon 859 bin liraya geriledi. Aynı dönemde, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 1,63 artışla 6 trilyon 116 milyar 321 milyon 393 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 208 milyar 116 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bankalardaki bu tutarın 176 milyar 352 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 23 Şubat itibarıyla 1 milyar 141 milyon dolarlık artış görüldü.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 23 Şubat ile biten haftada 132 milyar 923 milyon 161 bin lira artarak 11 trilyon 746 milyar 218 milyon 586 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,33 artış kaydetti.