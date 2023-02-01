Binlerce bankacı bakın bugün neden siyah giydi

Banka şubelerine bu sabah itibariyle gidenler ilginç bir olayla karşılaştılar. Bankacıların yüzde 80’e yakın bir bölümü siyah giyerek bankalarının uyguladığı düşük maaş politikasını protesto ettiler. Eylemin günler öncesinden medyada yer alması nedeniyle bazı banka müşterileri de siyah kıyafetleriyle bankacılarına destek verdiler.

Siyah Simsiyah adı altında gerçekleşen düşük maaş protestosu eylemine katılım oldukça fazla oldu. Sendikaların destek vermediği bu eylemde en çok dikkat çeken ise sendikaların örgütlü olduğu bankalarda katılımın oldukça büyük olmasıydı.

BASKIYA RAĞMEN

Öte yandan yabancı sermayeli bazı bankalarda bölge müdürlerinin personele siyah giymemeleri konusunda baskı yaptığı öne sürülüyor. Baskıya rağmen bu bankalarda da katılım oldukça yüksek oldu.

RENKLİ GİYİNEN OLDU

Protesto eyleminde baskından korkan bazı şube ve genel müdürlük çalışanının ise eyleme katılmadığını yöneticilerine göstermek amacıyla renkli kıyafet giydiği görüldü.

BANKACI MAAŞLARI ÇOK DÜŞÜK

Bankalar son bir yılda adeta para basarken personeline verdiği maaşı düşük tuttu. Enflasyon son bir yılda yüzde 86 olmasına rağmen bankaların büyük bir bölümü muhasebe oyunlarıyla bu rakamı yüzde 50 seviyesinde tuttular. Yapılan bir araştırmaya göre bankacıları maaşları son 3 yılda reel anlamda yüzde 68 geriledi.