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Masanın üzerinde duran telefonundan 500 bin lira çekildi

İşçi emeklisi Hanife Kandak'ın (45) mobil banka hesabına uzaktan erişilip, 500 bin TL'si dolandırıldı. Suç duyurusunda bulunup, polise ifade veren Kandak, "Ruhsal durumum, aile yapım bozuldu. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 19:21
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Mobil bankacılık hesabından tek kalemde 500 bin lira gitti

Masanın üzerinde duran telefonundan 500 bin lira çekildi
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Osman Gazi Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi ve 1 çocuk annesi Hanife Kandak, 2 Ocak günü evinde yalnızken, telefonunu masanın üzerinde bırakıp, kendisine kahve yapmak için mutfağa gitti.

Döndüğünde cep telefonunun ekranında banka uygulamasının açık olduğunu görünce şaşıran Kandak, telefonu eline alıp, kapatmak isteğinde cihazı kilitlendi. 

Hemen bankayı arayan Kandak, sonrasında banka hesabından 500 bin TL'nin çekildiğini gördü. 

Olaydan sonra Kandak'ın avukatı Hasan Kumral, İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giden Kandak, ifade verdi.

Hanife Kandak'ın telefonu da incelendi. Kandak'ın parasının önce bir bankaya, 2 dakika sonra da bir başka bankaya havale edilip, çekildiğini tespit edildi.

"GÜNLÜK LİMİT 500 BİN OLDUĞU İÇİN..."

Mağduriyetinin giderilmesini isteyen Hanife Kandak, o gün yaşananları şöyle anlattı:

"Kahve yapıp, geri odaya geri döndüğümde masanın üstündeki telefonumda banka uygulamasının açık olduğunu, telefon parlaklığının ise kısık olduğunu gördüm. Uygulamayı kapatmaya çalıştığımda herhangi bir işlem yapamadım. 

Bir başka telefondan bankayı arayıp, durumu ilettim. Banka ile 29 dakika 51 saniye görüştüm. Başka bir telefonla aradığım için kimlik doğrulaması belli bir süre aldı. Sürekli telefonuma anormal bir şey olduğunu ve kur korumalı mevduat hesabımın kontrol edilmesi gerektiğini söyledim. 

Son olarak yapılan kontrolde, hesabımdaki meblağdan 500 bin TL'nin bir başka bankaya araç satışı kapsamında transfer edildiğini öğrendim.

Günlük limit 500 bin olduğu için bu kadarı çekilebilmiş. Sonrasında savcılığa başvurduk. Mağdur oldum. Bankanın güvenlik açığından dolayı böyle bir mağduriyet yaşadım. Ruhsal durumum, aile yapım bozuldu. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

"ARAMALARA DÖNMEYİN, MESAJLARI AÇMAYIN"

Kandak'ın avukatı Hasan Kumral da "Olaydan haberdar olunca savcılığına suç durusunda bulunduk. Böylelikle hukuki süreci başlattık.

Sonrasında siber suçlara giderek bilişim suçu hakkında ifade verip, telefonu teslim ettik. Cep telefonunun incelenmesi sürüyor. Bu olay, herkesin başına gelebilir. Bu nedenle dikkatli olunmalı. 

Telefona uzaktan erişilerek bu olay gerçekleşmiş. Önerim şudur; tanımadığınız cevapsız aramalara dönmeyin.

Tanımadığınız kişilerden gelen mesajları açmayın. Telefon ekranınızda herhangi bir görsel belirirse, kesinlikle müdahale etmeden cep telefonunuzu kapatın. Benzer bir şey olursa müşteri hizmetlerini arayarak, hesaplarınıza bloke koydurun" diye konuştu. (DHA)

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