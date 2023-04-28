Bankada parası olanlar dikkat. BDDK o süreyi uzattı

Bankalarda unutulan veya zaman aşımı süresi geçen paralarla ilgili olarak BDDK yeni bir karar aldı. İşte o karar,

Bankada parası olanlar dikkat. BDDK o süreyi uzattı

YENİÇAĞ/ Erhan SONGÜR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 2002 yılı itibarıyla zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için son başvuru tarihini 3 ay uzattı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
BDDK tarafından verilen 27 Nisan 2023 tarihli karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle 2022 yılı itibarıyla zamanaşımına uğrayan mevduat , katılım fonu, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için son başvuru tarihi uzatıldı. Hak sahipleri veya mirasçıları için 15 Haziran 2023 olan son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olarak belirlendi.
Kararda, hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan 2022 yılına ilişkin tutarların faiz ve kar payları ile birlikte 30 Eylül 2023 tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına devredilmesine karar verildiği belirtildi.

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