Yeni Bir banka kuruldu. BDDK resmen ilan etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), SLM Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankasının kurulmasına izin verdi.

Yeni Bir banka kuruldu. BDDK resmen ilan etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik anılan maddelerde yer verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar İsmail Lepiev, Cemalettin Kitapçı, Köksal Akdeniz, Fadime Öztürk ve Canan Bulut tarafından Türkiye’de 1 milyar TL kuruluş sermayeli “SLM Yatırım Bankası AŞ” unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildi.

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