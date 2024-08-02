Instagram'ın erişime kapatılmasının günlük maliyeti belli oldu. Ekonomiye büyük kaybettirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Instagram'ın erişime kapatılmasının günlük maliyeti belli oldu. Ekonomiye büyük kaybettirdi

BTK tarafından erişime engellenen Instagram, e-ticarette büyük kayba yol açıyor. ETİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Instagram’ın günlük kaybını açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a katalog suçları gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Hangi tarihte erişimin yeniden sağlanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı; yetkililer, bu durumun Instagram'ın tutumuna bağlı olduğunu belirtiyor.

Bu erişim kısıtlamasının e-ticaret üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceği ifade ediliyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'deki e-ticaretin yaklaşık yüzde 10'unun sosyal medya üzerinden gerçekleştirildiğini vurguladı.

i.webp

Ekmekçi, “Günlük 930 milyon TL'ye tekabül eden bu işlem hacmi, influencer’lar aracılığıyla 1,9 milyar liraya kadar çıkabilir. Bu kayıp doğrudan yok olmayacak, fakat başka zaman dilimlerine veya alternatif platformlara kayabilir” dedi.

Ekmekçi, e-ticaretin tüm kanallarının önemine dikkat çekerek, yıl sonu için belirledikleri 3,4 trilyon liralık işlem hacmi hedefine ulaşmak için her türlü kısıtlamanın sektör için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

İlgili Haberler
Bankalar çalışanlarına kesenin ağzını açtı
Instagram’a erişim engeli sonrası hükümetten ilk açıklama,
Hamas lideri için Türkiye'de yasaklanan Instagram Filistin’de serbest
Erişime engellenen Instagram'a nasıl girilir?
Son Haberler
Eşini özel vizeyle hacca götürüp lüks otelde bir ay kalan Diyanet başkan yardımcısı vatandaşa şükretmeyi önerdi Gündem
Eşini özel vizeyle hacca götürüp lüks otelde bir ay kalan Diyanet başkan yardımcısı vatandaşa şükretmeyi önerdi
Eyüpspor'un adı değişti Spor
Eyüpspor'un adı değişti
Tarım dışı istihdam verileri sonrası altın uçuşa geçti Ekonomi
Tarım dışı istihdam verileri sonrası altın uçuşa geçti
Abbas, Haniye'nin cenazesine katılmadı. Türkiye'ye gelip Meclis'te konuşacak Gündem
Abbas, Haniye'nin cenazesine katılmadı. Türkiye'ye gelip Meclis'te konuşacak
Koç Holding parayı verdi. İmzalar atıldı Spor
Koç Holding parayı verdi. İmzalar atıldı
Erzincan’da ekmeğe bir zam daha Yerel Haberler
Erzincan’da ekmeğe bir zam daha
Son dakika... Yangın söndürme helikopteri göle düştü Gündem
Son dakika... Yangın söndürme helikopteri göle düştü