Instagram'ın erişime kapatılmasının günlük maliyeti belli oldu. Ekonomiye büyük kaybettirdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a katalog suçları gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Hangi tarihte erişimin yeniden sağlanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı; yetkililer, bu durumun Instagram'ın tutumuna bağlı olduğunu belirtiyor.

Bu erişim kısıtlamasının e-ticaret üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceği ifade ediliyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'deki e-ticaretin yaklaşık yüzde 10'unun sosyal medya üzerinden gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ekmekçi, “Günlük 930 milyon TL'ye tekabül eden bu işlem hacmi, influencer’lar aracılığıyla 1,9 milyar liraya kadar çıkabilir. Bu kayıp doğrudan yok olmayacak, fakat başka zaman dilimlerine veya alternatif platformlara kayabilir” dedi.

Ekmekçi, e-ticaretin tüm kanallarının önemine dikkat çekerek, yıl sonu için belirledikleri 3,4 trilyon liralık işlem hacmi hedefine ulaşmak için her türlü kısıtlamanın sektör için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.