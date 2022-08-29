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Temmuzda geçen yıla göre yüzde 109 arttı Parası biten sırtını ona yasladı

Bankalararası Kredi Merkezi verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artarak 316,9 milyar TL oldu.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 16:24
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Bankalararası Kredi Kartı merkezi açıkladı temmuzda kredi kartı kullanımı geçen yıla göre yüzde 109 arttı

Temmuzda geçen yıla göre yüzde 109 arttı Parası biten sırtını ona yasladı
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, temmuz ayında 316,9 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleşirken, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için internetten ödemeler tercih edildi.

BKM'den temmuz ayı kartlı ödeme verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Türkiye'de 92,1 milyon adet kredi kartı, 158,6 milyon adet banka kartı ve 65,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

2021 yılının temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 15'lik, banka kartı adedinde yüzde 11'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 28'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 316,1 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış gösterdi.

BKM verilerine bakıldığında, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artarak 316,9 milyar TL oldu.

Bu ödemelerin 248,7 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 62,3 milyar TL'sinde banka kartları, 5,9 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Buna göre, kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 103, banka kartı ile ödemelerde yüzde 132 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 164 olarak gerçekleşti.

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