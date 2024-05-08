Elektrik ve doğal gaz faturalarında her şey değişti! İşte iktidarın yeni planı

Ücretsiz doğal gaz uygulamasının 1 Mayıs'ta sona ermesinin ardından, iktidarın farklı gelir grupları için çeşitli doğal gaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Bir üst düzey yetkili, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu yönde çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Planın amacı, düşük gelirli hanelere destek sağlamak ve gelir veya tüketim artışına bağlı olarak tarifelerin kademeli olarak artabileceği öngörüsünde bulundu.

Geçen yıl yapılan genel seçimler öncesinde yaklaşık 20 milyon haneye verilen bir yıllık ücretsiz doğal gaz desteğinin sona erdiği hatırlatıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), uygulamanın sona ermesinin aylık enflasyona 0,7 puanlık bir artış getirebileceğini öngörüyor.