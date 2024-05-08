Salep soğanı topladılar. Dudak uçuklatan cezayla karşılaştılar

Kaynak: İHA
Salep soğanı topladılar. Dudak uçuklatan cezayla karşılaştılar
Adıyaman'da endemik bitki türleri arasında olan salep soğanlarını toplayan 5 kişiye dudak uçuklatan ceza kesildi.

Adıyaman'da salep soğanı toplayan beş kişi dev bir ceza ile karşılaştı. Endemik bir bitki türü olan salep soğanın izinsiz toplanması yasak, cezası da büyük...

Adıyamanda endemik bitki türleri arasında yer alan ve toplanması yasaklanan salep soğanını izinsiz toplayan 5 kişiyi jandarma suçüstü yakaladı.

Sıra cezaya geldi. Beş şüpheli cezayı duyunca dudakları uçukladı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen beş kişiye Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçunu işlediği gerekçesiyle 1 Milyon 935 bin 705 lira para cezası kesildi. Şüphelilerin çantalarında yapılan aramada 150 kilo salep soğanı ele geçirildi.

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