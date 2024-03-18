Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar

Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar
Kaynak: Ekonomim
Emeklilerin promosyonları gündem olmaya devam ederken, bankalar promosyonunda güncellemeye gitti. Bankalar yaptıkları güncel promosyon tutarlarını kendi siteleri üzerinde paylaştı.
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Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar 1

Emekliler, maaşlarını istedikleri bankaya anlaşma kapsamındaki taahhatüte göre rahatlıkla taşıyabiliyorlar. Bankalar da maaşını kendisinden almayı taahhüt eden emeklilere maaş tutarına göre farklı promosyon ödemesi yapıyor. İşte banka banka promosyon miktarları

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Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar 2

TÜRKİYE FİNANS’IN EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşını Türkiye Finans’a taşıyan emekliler, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından faydalanabiliyor.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa emekli promosyon talebinde bulunan müşterilere;
3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar
3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar
7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar
10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar banka promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi.

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Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar 3

ING’NİN EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI
Maaşını ING’ye taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklileri, maaş tutarına ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.
Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan faydalanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarıı;
3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar
3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL’ye kadar
7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye kadar
10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar banka promosyon ödemesi yapılacaktır.
10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

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Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar 4

YAPI KREDİ’NİN EMEKLİ PROMOSYONU
SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 12.500 TL'ye varan nakit promosyon imkanında faydalanabilecek.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında herhangi bir şart olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılır.

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Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar 5

QNB FİNANSBANK’IN EMEKLİ PROMOSYONU
8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü eriyor.
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499 lira aralığında olanlar 4.800TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499 lira aralığında olanlar 5.600TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999 lira aralığında olanlar 7.200TL promosyon
Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000 lira promosyon verilecek.

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Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar 6

İŞ BANKASI’NIN EMEKLİ PROMOSYONU
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemesi yapmıyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da faydalanabiliyor.
Maaş Aralığına göre Promosyon Tutarı
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 lira
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 lira
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 lira
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 lira
Promosyon fırsatından yararlanabiliyor

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Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar 7

GARANTİ BANKASI’NIN EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL’ye varan hoş geldin paketi fırsatı sunuluyor.
​Garanti BBVA’dan 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus kampanyası da yer alıyor.
Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor. Emekli promosyon avantajından 1 31 Mart 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler faydalanabiliyor.

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Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar 8

HALKBANK’IN EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşını 3 yıl boyunca HalkBank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydanalabiliyor.
01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer alıyor.
3.500 TL altı 3.000 lira
3.500 - 7.499 TL 3.500 lira
7.500 - 9.999 TL 4.500 lira
10.000 TL ve üzeri 5.000 lira

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Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar 9

VAKIFBANK’IB EMEKLİ PROMOSYONU
1 (bir) aya denk gelen emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-lira hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- lira
3.500 - 7.500.-lira(7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- lira
7.500 – 10.000.-lira (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- lira
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- lira
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar 10

ZİRAAT BANKASI’NIN EMEKLİ PROMOSYON
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 lira
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 lira
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 lira
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi sağlanıyor. Müşterilerin 2020’ye ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edileceği belirtiliyor.

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Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar 11

AKBANK’IN EMEKLİ PROMOSYON
SGK emekli maaşını taşıyanlara 12.500TL’ye varan ödül veriyor.
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 10.000 TL’ye varan promosyonundan yararlanabilecek. Kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatı sunuluyor.

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Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar 12

Bankaların emeklilere hazırladıkları bu promosyon anlaşma kapsamına değişiklik gösterebiliyor. Bazı bankalar belli bir kalma süresi talep edebiliyor. Bankalar alınan maaş skalasına göre emeklilere uygun promosyon seçenekleri sunuyor. Hem devlet bankları hem özel bankaların tümü uygun promosyon seçenekleri ile emeklileri kendi müşterisi yapmak için cazip teklif sunuyor.

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