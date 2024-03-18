Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar

İŞ BANKASI’NIN EMEKLİ PROMOSYONU

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemesi yapmıyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da faydalanabiliyor.

Maaş Aralığına göre Promosyon Tutarı

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 lira

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 lira

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 lira

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 lira

Promosyon fırsatından yararlanabiliyor