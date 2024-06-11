6 ayda 19 milyar TL’lik icra. Vatandaş günden güne borçlanıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların borçlarının ve ekonomik sıkıntılarının giderek arttığını verilerle ortaya koydu. Gürer, vatandaşların gelirlerinin yetersiz olması nedeniyle bankalara borçlanarak geçinmeye çalıştığını belirtti. Gürer, "Yılın ilk üç ayında 478 bin kişi hayatında ilk defa kredi kullandı. Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) 2024 yılının Mart ayında, son bir yılda yaklaşık 2 milyon kişi artarak 40,3 milyon kişi oldu. Ortalama kredi bakiyesi ise 76,8 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Bu artış, bireylerin borçlanma düzeylerinin hızla yükseldiğini gösteriyor" dedi.

İCRA TAKİBİNDEKİ BORÇLAR HIZLA ARTIYOR

Bankaların tahsil edemediği için icra takibine aldığı borç miktarının da arttığını belirten Gürer, "24 Mayıs'ta 209 milyar 415 milyon TL olan takipteki borç tutarı, bir haftada 1 milyar 628 milyon TL artarak 211 milyar 43 milyon TL’ye yükseldi. Yıl başında bu rakam 191 milyar 983 milyon TL’ydi. Yılbaşından bu yana 19 milyar 60 milyon TL tutarındaki borç tahsil edilemedi ve bankalar tarafından icra takibine alındı" diye konuştu.

YENİ DÖNEMDE BORÇLAR AZALMADI

Gürer, 5 Haziran 2023'te Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devralan Mehmet Şimşek'in politikalarını da değerlendirdi. Gürer ayrıca, "5 Haziran 2023 ve 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında bankaların zamanında ödenmediği için icra takibine aldığı borç tutarı 45 milyar TL, KOBİ’lerin borcu 753 milyar TL, tarım sektörünün borcu 206 milyar TL, tüketici kredisi borcu 313 milyar TL, kredi kartı borcu 1 trilyon 35 milyar TL ve takipteki tüketici kredisi ve bireysel kredi kartı borç tutarı ise 31 milyar TL arttı. Yeni dönem diye sunulan süreçte de değişen bir şey olmadı, olan yine vatandaşa oldu. Borçlar artmaya devam etti" ifadelerini kullandı.