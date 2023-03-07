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Banotu bitkisi neye iyi gelir?

Banotu diğer ismiyle konca bitkisinin çarpıntıyı gidermesine kadar birçok şeye faydasının olduğunun bildirilmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 09:49
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Banotu bitkisi neye iyi gelir?

Banotu bitkisi neye iyi gelir?
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Banotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BANOTU NEDİR?

Patlıcangiller familyasından; yol kenarlarında, gölgelik yerlerde yeti en, 80 santimetre kadar boyunda uyu turucu ve zehirli bir bitkidir. Açık ye il renktedir. Her tarafında beyaz, uzun tüyler vardır. Çiçekleri sarımtırak, kırmızımsı mor renktedir. Meyvesinin içinde yüzlerce tohumu vardır. 

BANOTUNUN FAYDALARI

-Sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliği bulunduğundan uyku problemlerinde kullanılan ilaçlarda kullanılır.

-Banotu bitkisi kurutulduktan sonra kaynatılarak elde edilen su romatizma ile siyatik ağrılarına fazla yararlı gelir.

-Teskin edicidir.

-Titreme ve çarpıntıyı giderir.

-Uykuyu kaçırır. Keyif verir.

-Beyin hastalıkları, kore hastalığı ve nikriste faydalıdır.

BANOTUNUN ZARARI VAR MI?

Ev ilaçlarında kullanılması tavsiye edilmez.

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