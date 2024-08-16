Baraj gölüne giren 2 kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Çatak Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı gölünde boğulma vakası yaşandı.

İddiaya göre, İbrahim Çiftçi (31) ve Vedat Akbaş (17) serinlemek için baraj gölüne girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, cenazeler, Bozova Devlet Hastanesi morgundaki işlemler sonrası otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.