Akdeniz’de can pazarı: İmdatlarına Sahil Güvenlik yetişti

Kaynak: İHA
Akdeniz’de can pazarı: İmdatlarına Sahil Güvenlik yetişti

Hatay’da 3 kişinin bulunduğu tekne batmasıyla boğulma tehlikesi yaşayan 3 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Hatay’ın İskenderun Körfezi’nde 3 kişinin bulunduğu tekne battı. Teknenin batmasıyla Akdeniz’de ölümle burun buruna gelen 3 vatandaşı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Saat 08.30 sıralarında İskenderun Körfezi Madenli Yat Limanı açıklarında yaşanan olayda, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ihbar hattına bir teknenin battığı ihbarının alınmasıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot bölgeye intikal etti.

Batan teknede 3 şahıs denizde yüzer durumda ekipler tarafından bulundu. Batan tekne deki şahısların; tekne sahibi 53 yaşındaki Rıfat Bozkır, 45 yaşındaki Nuri Gökhan Seçkin ve 47 yaşındaki Ender Balcı isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Şahısların ‘Buseli’ isimli tekneyle balık tutmak amaçlı denize açıldıkları ve bir anda arka taraftan su almaya başladıklarını ön tarafa doğru ağırlık vermelerine rağmen su almaya devam ettiğini , teknenin bir anda battığını sadece bir telefon kurtararak ihbarı kendilerinin verdiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan şahıslar, sağlık kontrolü maksadıyla Madenli Yat Limanında hazır durumda bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından Arsuz Devlet Hastanesine kaldırılan şahıslar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

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