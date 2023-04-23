Baraj suları çekildi çevre köylerden dökülen çöp ve kirli tabaka ortaya çıktı

İHA’nın haberine göre; Artvin'in Borçka ilçesi Karşıköy köyünde 2005 yılında hizmete giren Muratlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) bölgede yağışlar, mevsim normallerinin altında düşünce baraj gölünde su seviyesi alazdı.

Çevre köylerde gelen ve baraj gölünü dolduran derelere atılan, çöpler, hafriyatlar ve çamur yığını Muratlı Enerji Barajı’nda yoğun bir tabaka oluşturdu. 45 metre derinliğindeki barajda kısmı olarak suların çekilmesi ile kirli tabakada, ağaç fidanları kök salmaya başladı.

Konuyla ilgili konuşan yöre sakinlerinden Resul Özçelik, “Toplum olarak, çevre bilincini oluşturmamız lazım, çöplerimizi geliş güzel alanlara ve derelere atılmaması lazım” derken, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise çevre köylerinden, doğrudan dere ve ırmak yataklarına çöplerin atılmamasını isteyerek yöre halkını duyarlı olmaya davet etti.