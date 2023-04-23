Baraj suları çekildi çevre köylerden dökülen çöp ve kirli tabaka ortaya çıktı

Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Muratlı Barajında su seviyesi düştü, çevre köylerden dökülen çöp ve kirli tabaka ortaya çıktı.

Baraj suları çekildi çevre köylerden dökülen çöp ve kirli tabaka ortaya çıktı

İHA’nın haberine göre; Artvin'in Borçka ilçesi Karşıköy köyünde 2005 yılında hizmete giren Muratlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) bölgede yağışlar, mevsim normallerinin altında düşünce baraj gölünde su seviyesi alazdı.

Çevre köylerde gelen ve baraj gölünü dolduran derelere atılan, çöpler, hafriyatlar ve çamur yığını Muratlı Enerji Barajı’nda yoğun bir tabaka oluşturdu. 45 metre derinliğindeki barajda kısmı olarak suların çekilmesi ile kirli tabakada, ağaç fidanları kök salmaya başladı.

Konuyla ilgili konuşan yöre sakinlerinden Resul Özçelik, “Toplum olarak, çevre bilincini oluşturmamız lazım, çöplerimizi geliş güzel alanlara ve derelere atılmaması lazım” derken, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise çevre köylerinden, doğrudan dere ve ırmak yataklarına çöplerin atılmamasını isteyerek yöre halkını duyarlı olmaya davet etti.

aw876109-04.jpg

aw876109-03.jpg

aw876109-05.jpg

aw876109-02.jpg

aw876109-01.jpg

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Gol düellosunu kazanan Adana Demirspor Spor
Gol düellosunu kazanan Adana Demirspor
Galatasaraylı taraftarlara taşlı sopalı saldırı. Yalova'da ortalık karıştı Spor
Galatasaraylı taraftarlara taşlı sopalı saldırı. Yalova'da ortalık karıştı
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında yeni gelişme. Nitelikli cinsel saldırıdan yargılanıyordu Magazin
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında yeni gelişme. Nitelikli cinsel saldırıdan yargılanıyordu
Menemenin maliyet bakın kaç para oldu: Böyle giderse o da hayal olacak Güncel
Menemenin maliyet bakın kaç para oldu: Böyle giderse o da hayal olacak
Apartman dairesinde biri kadın 2 kişi silahla vuruldu Güncel
Apartman dairesinde biri kadın 2 kişi silahla vuruldu
Kılıçdaroğlu’nun acı günü Güncel
Kılıçdaroğlu’nun acı günü
Pilotaj eğitiminde paraşüt, denize düşt: 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Pilotaj eğitiminde paraşüt, denize düşt: 1 ölü, 1 yaralı