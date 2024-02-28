Baraj suları çekildi, Takkale köyü ve kalesi ortaya çıktı! Görmek için oraya akın ettiler

Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde yer alan Yusufeli Barajı, Türkiye’nin en yüksek barajıdır ve enerji üretimi için ıslak testler devam etmektedir. Feyezan önlemi olarak, barajın suyu bir miktar boşaltıldı. Bu, suyun yaklaşık 30 metre düşmesine ve daha önce su altında olan Tekkale köyünün evleri, okulu, yolları ve sarp kaya üzerinde bulunan Tekkale Köyü Kalesi’nin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerine kurulan ve temeli 26 Şubat 2013’te atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek ve dünyanın 5. en yüksek barajıdır. Barajın inşası sırasında Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden yeni yerleşim yerlerine taşındı. 22 Kasım 2022’de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ve çevresindeki birçok köyü sular altında bıraktı. Yusufeli Barajı’nın kurulu gücü 558 megavat olup, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacaktır. Barajda 1,5 milyar metreküp su depolandı.

SU SEVİYESİ DÜŞTÜ, KÖY ORTAYA ÇIKTI

Yusufeli ilçesindeki baraj, 1,5 asırlık tarihinde 7. kez taşındı. Barajın türbinleri dönmeye başladı ve enerji üretimi için ıslak testler devam ederken, feyezan önlemi olarak barajın suyu bir miktar boşaltıldı. Su seviyesinin yaklaşık 30 metre düşmesiyle birlikte, daha önce su altında olan 7 köyden biri olan Tekkale köyü ve Orta Çağ’da inşa edildiği düşünülen Tekkale Köyü Kalesi ortaya çıktı. Eski yerleşim yerlerini görmek için köye gelenler, duygusal anlar yaşadı ve su altında kalan anılarını anımsadılar.

“ANILARIMIZI YENİDEN YAŞIYORUZ”

Mithat Demirkıran, sular altında kalan köyünü ziyaret etti ve “Burada doğdum, büyüdüm. Anılarımız sular altında kalmıştı. Barajın su seviyesi düştüğünde, sular altında kalan köyümüz yeniden ortaya çıktı. Biz de buraya gelerek anılarımızı yeniden yaşadık” dedi.

"TEKKALE KÖYÜNÜN GELİNİYİM"

Nazire Demirkıran, eşiyle birlikte köyün yakınına geldi ve “Tekkale köyünün geliniyim. Buraya gelin geldiğimde baraj yapılacağı söylentileri vardı. Yıllar sonra baraj inşa edildi ve köyümüz sular altında kaldı. Eşimin ve ailesinin birçok anısı buradaydı; onlar için çok üzgünüm. Şimdi sular çekildi ve altında kalan köyümüz yeniden ortaya çıktı” dedi.

"ÇOCUKKEN GELDİĞİMİZ ZAMANLARI HATIRLADIM"

Güriner Durur, “Suların çekilmesiyle birlikte köyümüz ve evlerimiz yeniden ortaya çıktı. Burası annemin çocukluğunun geçtiği mahalle, çocukken geldiğimiz zamanları hatırladım” dedi.