Baraja girmesi sonu oldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocuk boğuldu

Baraja girmesi sonu oldu

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Arıkök Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarıyla piknik yapan Ziya Kaya (12) serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne girdi.

İddiaya göre yüzme bilmediği için bir süre suda çırpınmaya başlayan çocuk, daha sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

İhbarla bölgeye giden su altı dalgıç polisler, gölde yaptığı aramada, Ziya Kaya'nın cansız bedenine ulaştı. Kaya’nın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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