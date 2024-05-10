Soğanları satamayınca tarlayı vatandaşa açtı. Akın akın tarlaya geldiler

Soğanları satamayınca tarlayı vatandaşa açtı. Akın akın tarlaya geldiler
Kaynak: İHA
Hatay’da 80 dönüm arazideki soğandan istediği verimi alamayan şahıs, soğanları hayrına vatandaşlara bırakırken, haberi alan vatandaşlar araçlarıyla tarlaya akın etti.
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Soğanları satamayınca tarlayı vatandaşa açtı. Akın akın tarlaya geldiler 1

Hatay’ın Kumlu ilçesinde bir çiftçi, market fiyatı 25 TL’yi bulan soğanı bedavaya dağıttı.

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Soğanları satamayınca tarlayı vatandaşa açtı. Akın akın tarlaya geldiler 2

Türkiye’nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası’nda bahar aylarının gelmesiyle beraber çeşitli ürünlerde hasat da başladı.

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Soğanları satamayınca tarlayı vatandaşa açtı. Akın akın tarlaya geldiler 3

Uygun ailesinin 80 dönümlük tarladaki soğanları, hasat edilme mevsimi gelmesine rağmen istenilen seviyeye gelmedi.

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Soğanları satamayınca tarlayı vatandaşa açtı. Akın akın tarlaya geldiler 4

İşçi fiyatlarının pahalı olması ve soğanın kalitesiz olması sebebiyle 5 TL fiyat teklif edilmesi üzerine tarla sahibi, soğanları hayrına vatandaşlara bırakırken, soğanın bedava dağıtıldığını duyan vatandaşlar, tarlaya akın akın geldi.

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Soğanları satamayınca tarlayı vatandaşa açtı. Akın akın tarlaya geldiler 5

Tarla sahibi 21 yaşındaki Mehmet Ali Uygun, “Soğandan zarar ettik ve para etmedi. İşçilerin ücreti bile çıkmıyor. Soğanın tarla fiyatı 5 TL, marketlerde fiyatı 25 TL civarında oldu. Geçen yıl zarar etmedik, bir şekilde sattık. Ama bu yıl gördüğünüz gibi insanlara hayrımıza bıraktık. Tarlaya vatandaşların tamamı girdi ve koyunlar bile var. Soğan istediğimiz gibi olmayınca biz de hayrımıza bıraktık. Bu tarlanın 80 dönüm bir arsası var. Arabalarla ve traktörlerle gelen insanlara hayrımıza bıraktık” diye konuştu.

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Soğanları satamayınca tarlayı vatandaşa açtı. Akın akın tarlaya geldiler 6

Soğan fiyatının markette 25 TL olduğunu söyleyen Dudu Dönmez, “Tarlada başak yapıyorlar. Tarla komple toplanmadan bozulduğu için başakçılar geldi. Soğanda zarar gören tarla sahibi hayrına dağıtıyor, insanlar da burada topluyorlar. Soğan para yapmıyor diyorlar ama pazarda 25 TL, neden para yapmadı diyorlar anlamadım” dedi.

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Soğanları satamayınca tarlayı vatandaşa açtı. Akın akın tarlaya geldiler 7

"Soğan her ne hikmetse tarlada kaldı" diyen 65 yaşındaki Celil İnal, “Şu an gördüğünüz soğan tarlada 5 TL iken marketlere gittiğimizde 30 TL civarında oluyor. Tarla sahibi hayrına bıraktı başka bir ürün ekmek için. Tüm Kumlu halkı, çevre köylerden olan Reyhanlı ve Kırıkhan’dan vatandaşlar buradalar. Kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla soğan tarlasında afara yapıyorlar” şeklinde konuştu.

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Soğanları satamayınca tarlayı vatandaşa açtı. Akın akın tarlaya geldiler 8

Kırıkhan ilçesinden soğan toplamak için geldiğini aktaran Mehmet Dertsiz, “Marketlerde 25 - 30 TL iken burada başak olduğunu duyduk, buraya geldik. Kışlık ve yazlık soğanımızı toplayacağız. Soğan tarlasında topladıklarımızı aracımıza doldurduk. Bu yaz soğanları yiyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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