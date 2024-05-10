Selçuk Tepeli'den Taha Karagöz çıkışı. ‘O fotoğraf yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim’

İktidara yakınlığıyla bilinen muhabir Taha Hüseyin Karagöz’ün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmesine, başka basın mensupları olmak üzere kamuoyundan sert tepkiler gelmişti.

Birçok gazeteci ve tanınmış isim, söz konusu görüşme nedeniyle Özel’i eleştirirken, bir tepki de Selçuk Tepeli’den geldi.

NOW Haber sunucusu Selçuk Tepeli, Taha Hüseyin Karagöz’ün CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmesine sert tepki göstererek, “Ben olsam o fotoğraf yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim.” ifadesini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, iktidara yakın muhabir Taha Hüseyin Karagöz’ü TBMM’de ağırlamıştı. Özel ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Karagöz, “Ankara’daki son durağım CHP lideri Sn. Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu” açıklamasını yapmıştı.

Görüşmenin ardından, başta medya dünyasından olmak üzere birçok isim Özel’e tepki göstermişti.