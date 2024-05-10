Selçuk Tepeli'den Taha Karagöz çıkışı. ‘O fotoğraf yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim’

Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Tepeli'den Taha Karagöz çıkışı. ‘O fotoğraf yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen muhabir Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmesi tepki çekmişti. Eleştiri oklarının hedefi olan Özel’e bir tepki de ünlü sunucu Selçuk Tepeli’den geldi.

İktidara yakınlığıyla bilinen muhabir Taha Hüseyin Karagöz’ün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmesine, başka basın mensupları olmak üzere kamuoyundan sert tepkiler gelmişti.

Birçok gazeteci ve tanınmış isim, söz konusu görüşme nedeniyle Özel’i eleştirirken, bir tepki de Selçuk Tepeli’den geldi.

ekran-goruntusu-2024-05-10-103452.png

NOW Haber sunucusu Selçuk Tepeli, Taha Hüseyin Karagöz’ün CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmesine sert tepki göstererek, “Ben olsam o fotoğraf yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim.” ifadesini kaydetti.

ekran-goruntusu-2024-05-10-103553.png

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, iktidara yakın muhabir Taha Hüseyin Karagöz’ü TBMM’de ağırlamıştı. Özel ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Karagöz, “Ankara’daki son durağım CHP lideri Sn. Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu” açıklamasını yapmıştı.

Görüşmenin ardından, başta medya dünyasından olmak üzere birçok isim Özel’e tepki göstermişti.

303717.jpg

gnapz1xwoaa8hkn.webp

İlgili Haberler
Yılmaz Özdil Özgür Özel’in seçilir seçilmez aradığı ilk yandaş gazeteciyi açıkladı
Özgür Özel yandaş Karagöz'ün neden kendisini ziyarete geldiğini açıkladı
'Yıllarca hem size hem de bize küfretti' Özel ile yandaş ismin görüşmesine tepki yağdı
Fatih Altaylı’dan ortalığı karıştıran iddia: Saray’ın CHP’ye yerleştirdiği hain odur
Son Haberler
Belçika televizyonu Eurovision yayınını kesip İsrail’i protesto etti Kültür Sanat
Belçika televizyonu Eurovision yayınını kesip İsrail’i protesto etti
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye: Gerekirse yalnız kalırız Dünya
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye: Gerekirse yalnız kalırız
Sinan Ateş cinayetinde tetikçinin kaçırıldığı ikinci araç da Ülkü Ocakları’ndan çıktı Gündem
Sinan Ateş cinayetinde tetikçinin kaçırıldığı ikinci araç da Ülkü Ocakları’ndan çıktı
CHP'den Doğu Türkistan çıkışı Gündem
CHP'den Doğu Türkistan çıkışı
Regl (adet) ağrısına ne iyi gelir? Kadınlara uzmanlardan müjde geldi Sağlık
Regl (adet) ağrısına ne iyi gelir? Kadınlara uzmanlardan müjde geldi
EPDK’ya Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Ekonomi
EPDK’ya Enerji Yönetim Sistemi Belgesi
İş adamının kızı iç çamaşırı mankeni oldu. Babası bu pozları görünce deliye döndü. Magazin
İş adamının kızı iç çamaşırı mankeni oldu. Babası bu pozları görünce deliye döndü.