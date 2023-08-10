Barbie filmi Lübnan ve Kuveyt’te yasaklandı

İHA'nın haberine göre; Kuveyt basınında yer alan haberlere göre, Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, filmin ülkenin kültürüne ve kamu düzenine yabancı fikir ve inançları yaydığı gerekçesiyle filmin gösterimine izin vermedi. Bakanlık sözcüsü, filmin “kamu etiğini” korumak için yasaklandığını ifade etti.

Lübnan’da “eşcinselliği teşvik ettiği” iddiası

Lübnan Kültür Bakanı Mohammad Mortada ise dün yaptığı açıklamada, Barbie filminin “eşcinselliği teşvik ettiği” ve dini değerlerle çeliştiği için sinemalarda yayınlanmayacağını duyurdu. Bakan Mortada, filmin “cinsel dönüşümü teşvik ettiği” ve aile biriminin önemini azaltarak “inanç ve ahlak değerleriyle çeliştiği” iddiasında bulundu.

1 milyar dolardan fazla gişe yaptı

Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling’in oynadığı Barbie filmi, 21 Temmuz’da vizyona girmesinden bu yana dünya çapında 1 milyar dolardan fazla gişe yaptı. Film, Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkede gösterime girdi.