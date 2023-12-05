Barbie'nin yıldızı THY'nin reklam yüzü olacak. Duyanlar 'Uçaklarımız pembe mi olacak' diye düşünmeden edemedi

Türk Hava Yolları Avustralya seferlerini tanıtmak amacıyla Hollywood'un ünlü yıldızı Margot Robbie ile iş birliği yapma kararı aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Barbie'nin yıldızı THY'nin reklam yüzü olacak. Duyanlar 'Uçaklarımız pembe mi olacak' diye düşünmeden edemedi

Türk Hava Yolları (THY), Avustralya seferlerini tanıtmak amacıyla Hollywood'un ünlü yıldızı Margot Robbie ile iş birliği yapma kararı aldı.

barbie-margot-robbieden-hakkini-veren-pozlar-tam-bir-oyuncak-bebek-bc1e2197.webp

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, yaptığı açıklamada, "15-25 Mart 2024 tarihleri arasında da Avustralya’ya uçmaya başlıyoruz. Şimdi Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile görüşüyoruz. Onu uçuştan bir hafta önce getirip Göbeklitepe gibi birçok yeri gezdirmeyi planlıyoruz. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak. Buradan 10 saat Singapur’a, oradan da 7 saat Avustralya’ya gidilecek" dedi.

KÜLTÜREL VE TURİSTLİK BİR TANITIM HAMLESİ

Margot Robbie'nin THY'nin yeni reklam yüzü olması, şirketin uluslararası pazardaki varlığını güçlendirmek ve Avustralya rotasına dikkat çekmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu stratejik iş birliği kapsamında Margot Robbie'nin, Avustralya uçuşlarının öncesinde Türkiye'yi ziyaret ederek Göbeklitepe gibi önemli turistik bölgeleri gezecek.

THY'nin bu hamlesi adece bir seyahat reklamı ötesinde kültürel ve turistik bir tanıtım hamlesi olarak da öne çıkıyor. Türk Hava Yolları'nın sadece bir ulaşım şirketi olarak değil, aynı zamanda destinasyonları tanıtan bir marka olarak konumlanma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Margot Robbie son olarak rol aldığı, 'Barbie' filmiyle büyük beğeni toplamıştı.

Öne Çıkanlar
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
'Fatih Terim'in ne yapacağını duydum' diyerek anlattı. Şansal Büyüka fon skandalı davasının nereye varacağını açıkladı
'Fatih Terim'in ne yapacağını duydum' diyerek anlattı. Şansal Büyüka fon skandalı davasının nereye varacağını açıkladı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Son Haberler
ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar. Yunanistan’da korkunç iddia Dünya
ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar. Yunanistan’da korkunç iddia
Beşiktaş'ta efsaneler buluştu. Ümraniye çıkarmasında futbolcularla neler konuşuldu Spor
Beşiktaş'ta efsaneler buluştu. Ümraniye çıkarmasında futbolcularla neler konuşuldu
Avrupa Birliği müzakere için tarih verdi Dünya
Avrupa Birliği müzakere için tarih verdi
Netanyahu savaş sonrası Gazze planını açıkladı Dünya
Netanyahu savaş sonrası Gazze planını açıkladı
Batı Afrika'da darbe girişimi gözaltısı Dünya
Batı Afrika'da darbe girişimi gözaltısı
Düzce'de işçi servisi alevlere teslim oldu Gündem
Düzce'de işçi servisi alevlere teslim oldu