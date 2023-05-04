Barcelona eski Galatasaraylı yıldızın kardeşinin peşinde

AS'ta yer alan habere göre; Katalan devi, Fiorentina forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat'ı kadrosuna dahil etmek için çalışmalara başladı.

Haberde tecrübeli orta sahanın transferinin sözleşmesi sona erecek olan Sergio Busquets'e bağlı olmayacağı ve 26 yaşındaki oyuncu için tüm şartların zorlanacağı vurgulandı.

Barcelona kış transfer döneminde de Amrabat için hamle yapmış, ancak kulübüyle ortak noktada buluşamamıştı.

UCUZA KAPATACAK

Katalan devi, oyuncunun sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalması sebebiyle transferi uygun bir ücrete tamamlamayı hedefliyor.

Amrabat için yapılan ikinci hamle de başarısız olursa Barcelona, Real Betis'in orta saha oyuncusu Guido Rodriguez'i kadrosuna katmak için uğraşacak.