Barcelona gelecek sezon Süper Lig'de yer alabilir. Katalan TV'sinde açıkladılar

Şike davasında sıkıntılı günler geçiren Barcelona'nın gelecek sezon Süper Lig'de oynama ihtimali spor dünyasında bomba etkisi yarattı

Barcelona gelecek sezon Süper Lig'de yer alabilir. Katalan TV'sinde açıkladılar

Barcelona'nın, 'Negreira davası' olarak da bilinen şike davası kapsamında UEFA tarafından ceza alması sonrası gözler yeni sezona çevrildi.

Editör: Barış Atakan

UEFA, dünyaca ünlü futbol devinin hakem komitesinin eski başkan yardımcısı Jose Mara Enriquez Negreira'ya hizmetleri için ödeme yapmakla suçlanmasının ardından Avrupa Kupalarına katılmasına engel olabilir.

İspanya'da Tv3'te yayınlanan 'Onze' programında Barcelona'nın, UEFA yaptırımının onaylanması durumunda Avrupa Kupaları dışında bir organizasyonuna katılıp katılamayacağını öğrenmek için bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.

TV'DE FLAŞ İDDİA

Katalan TV'sine göre LaLiga'dan yasak gelmesi durumunda Barcelona'nın başka bir Avrupa liginde oynamayı düşünebileceği de açıklandı.

Canlı yayındaki programda bazı ülkeler sayılırken Türkiye'nin de adının geçmesi gündeme bomba gibi düştü.

Barça'nın sponsoru Beko ve yeni stadını inşaa eden Limak firması nedeniyle Türkiye ile yakın ilişkiler olduğundan bahsedildi.

OLİMPİYAT STADI'NDA OYNAYABİLİR

Ciddi bir hayran kitlesi olduğu da vurgulandı.

İstanbul'un 3 büyüklerinin kendilerine ait statları olduğu Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Olimpiyat Stadı'nın Barça'ya ev sahipliği yapabileceği vurgulandı.

Öne Çıkanlar
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
AB, Moldova ile vergisiz ticaret yapmaya hazırlanıyor Dünya
AB, Moldova ile vergisiz ticaret yapmaya hazırlanıyor
Oyuncu Nazlı Senem Ünal müzik dünyasına adım attı! Şarkısını sosyal medyadan paylaştı Magazin
Oyuncu Nazlı Senem Ünal müzik dünyasına adım attı! Şarkısını sosyal medyadan paylaştı
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Aldemir: Eski ocak başkanları Kılıçdaroğlu ile görüşüp destek bildirdi Siyaset
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Aldemir: Eski ocak başkanları Kılıçdaroğlu ile görüşüp destek bildirdi
İsrail Halep Havalimanı'na saldırdı: 1 ölü 7 yaralı Dünya
İsrail Halep Havalimanı'na saldırdı: 1 ölü 7 yaralı
Rüyada fırça görmek ne demek? Rüyada fırça görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada fırça görmek ne demek? Rüyada fırça görmenin anlamı nedir?
Bile bile zehirlenmeyin. Çileğe bunu yapmadan sakın yemeyin Sağlık
Bile bile zehirlenmeyin. Çileğe bunu yapmadan sakın yemeyin
Galatasaray'dan flaş karar Spor
Galatasaray'dan flaş karar