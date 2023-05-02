Barcelona gelecek sezon Süper Lig'de yer alabilir. Katalan TV'sinde açıkladılar

Barcelona'nın, 'Negreira davası' olarak da bilinen şike davası kapsamında UEFA tarafından ceza alması sonrası gözler yeni sezona çevrildi.

Editör: Barış Atakan

UEFA, dünyaca ünlü futbol devinin hakem komitesinin eski başkan yardımcısı Jose Mara Enriquez Negreira'ya hizmetleri için ödeme yapmakla suçlanmasının ardından Avrupa Kupalarına katılmasına engel olabilir.

İspanya'da Tv3'te yayınlanan 'Onze' programında Barcelona'nın, UEFA yaptırımının onaylanması durumunda Avrupa Kupaları dışında bir organizasyonuna katılıp katılamayacağını öğrenmek için bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.

TV'DE FLAŞ İDDİA

Katalan TV'sine göre LaLiga'dan yasak gelmesi durumunda Barcelona'nın başka bir Avrupa liginde oynamayı düşünebileceği de açıklandı.

Canlı yayındaki programda bazı ülkeler sayılırken Türkiye'nin de adının geçmesi gündeme bomba gibi düştü.

Barça'nın sponsoru Beko ve yeni stadını inşaa eden Limak firması nedeniyle Türkiye ile yakın ilişkiler olduğundan bahsedildi.

OLİMPİYAT STADI'NDA OYNAYABİLİR

Ciddi bir hayran kitlesi olduğu da vurgulandı.

İstanbul'un 3 büyüklerinin kendilerine ait statları olduğu Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Olimpiyat Stadı'nın Barça'ya ev sahipliği yapabileceği vurgulandı.