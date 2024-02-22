Barcelona Napoli'de berabere. Arsenal 90+4'te attı

Kaynak: AA
Barcelona Napoli'de berabere. Arsenal 90+4'te attı
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Napoli ile Barcelona, Ponto ile de Arsenal karşı karşıya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında iki maç oynandı.

İtalya'da Napoli ile Barcelona karşı karşıya geldi. Barcelona'da Lamine Yamal, 16 yaş 223 günle Şampiyonlar Ligi elemelerinde forma giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti. Maçın 60. dakikasında İspanyol temsilcisi Robert Lewandowski ile öne geçti. Napoli 75. dakikada Victor Osimhen ile beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Portekiz'deki maçta ise İngiliz temsilcisi Arsenal, Porto'yu 90+4. dakikada Galeno'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

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