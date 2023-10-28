Barcelona Real Madrid maçının kanalı belli oldu. Dünyanın gözü bu maçta

Dünyanın merakla beklediği El Clasico bu akşam oynanacak. İspanya La Liga'nın iki devi Barcelona ile Real Madrid, bugün karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma Camp Nou'daki yenileme inşaatı nedeniyle Barcelona'da Olimpico Stadı'nda oynanacak.
Saat 17.15'te başlayacak mücadeleyi S Sport canlı olarak ekrana getirecek.
İspanyol medyasına göre takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:
Real Madrid: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Martinez, Balde, Gavi, Romeu, İlkay Gündoğan, Yamal, Felix, Lewandowski
Barcelona: Kepa, Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.