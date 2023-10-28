Barcelona Real Madrid maçının kanalı belli oldu. Dünyanın gözü bu maçta

İspanya La Liga'nın iki devi Barcelona ile Real Madrid bugün karşı karşıya gelecek. Maçın kanalı belli oldu.

Barcelona Real Madrid maçının kanalı belli oldu. Dünyanın gözü bu maçta

Dünyanın merakla beklediği El Clasico bu akşam oynanacak. İspanya La Liga'nın iki devi Barcelona ile Real Madrid, bugün karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma Camp Nou'daki yenileme inşaatı nedeniyle Barcelona'da Olimpico Stadı'nda oynanacak.

Saat 17.15'te başlayacak mücadeleyi S Sport canlı olarak ekrana getirecek.

İspanyol medyasına göre takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Real Madrid: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Martinez, Balde, Gavi, Romeu, İlkay Gündoğan, Yamal, Felix, Lewandowski

Barcelona: Kepa, Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Galatasaray Çaykur Rizespor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar Spor
Galatasaray Çaykur Rizespor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Filistin'den "İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın" çağrısı Dünya
Filistin'den "İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın" çağrısı
KYK yurdunda ikinci ‘asansör’ vakası: İki kat aşağı kaydı Gündem
KYK yurdunda ikinci ‘asansör’ vakası: İki kat aşağı kaydı
Fenerbahçe ve Beşiktaş Cumhuriyet konserinde buluştu Spor
Fenerbahçe ve Beşiktaş Cumhuriyet konserinde buluştu
Oxfam: Hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur Dünya
Oxfam: Hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur
İsrail, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresini hedef aldı Dünya
İsrail, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresini hedef aldı