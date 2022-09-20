Real Madridli yıldız için Barcelona iddiası

Marco Asensio'nun Real Madrid'le olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, Real Madrid'de forma bulamayan Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.
Yine haberde yer alan bilgiye göre; Katalan ekibi oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Asensio'nun menajeri Jorge Mendes'in Barcelona'yla ilişkilerinin iyi olmasının bu transfer için olumlu sonuçlanma ihtimalini artırdığı belirtiliyor.
BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI
İspanyol oyuncu, bu sezon Real Madrid'de sadece 4 maça çıkabilirken; bu maçlarda toplam 47 dakika süre alabildi.
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