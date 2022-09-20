Real Madridli yıldız için Barcelona iddiası

Marco Asensio'nun Real Madrid'le olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, Real Madrid'de forma bulamayan Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Katalan ekibi oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Asensio'nun menajeri Jorge Mendes'in Barcelona'yla ilişkilerinin iyi olmasının bu transfer için olumlu sonuçlanma ihtimalini artırdığı belirtiliyor.

BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI

İspanyol oyuncu, bu sezon Real Madrid'de sadece 4 maça çıkabilirken; bu maçlarda toplam 47 dakika süre alabildi.