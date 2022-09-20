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Real Madridli yıldız için Barcelona iddiası

Barcelona'nın Real Madrid'den Marco Asensio'yu transfer etmek istediği belirtildi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 09:27
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Barcelona Real Madrid'den Marco Asensio'yu transfer etmek istiyor

Real Madridli yıldız için Barcelona iddiası
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Marco Asensio'nun Real Madrid'le olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, Real Madrid'de forma bulamayan Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor. 

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Katalan ekibi oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. 

Asensio'nun menajeri Jorge Mendes'in Barcelona'yla ilişkilerinin iyi olmasının bu transfer için olumlu sonuçlanma ihtimalini artırdığı belirtiliyor. 

BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI
İspanyol oyuncu, bu sezon Real Madrid'de sadece 4 maça çıkabilirken; bu maçlarda toplam 47 dakika süre alabildi. 

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