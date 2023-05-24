Barcelona yine yenildi. Şampiyon oldu ligi boş verdi

Barcelona, lig şampiyonluğunun ardından art arda ikinci yenilgisini aldı

Barcelona yine yenildi. Şampiyon oldu ligi boş verdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 14 Mayıs'ta şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, deplasmanda Real Valladolid'e 3-1 yenildi.

Şampiyon olduktan sonra Real Sociedad'a 2-1 yenilen Barcelona, ligin 36. haftasında deplasmanda Valladolid'e farklı mağlup oldu.

Ligde kalma mücadelesi veren Valladolid'in galibiyet gollerini Andreas Christensen (Dk. 2 kendi kalesine), Cyle Larin (Dk. 22 penaltıdan) ve Gonzalo Plata (Dk. 73) attı.

Katalan takımının tek golünü ise ligde gol krallığı yarışında ilk sırada olan Robert Lewandowski (Dk. 84) kaydetti.

Bu sezon ligde 23 gol atan Lewandowski'nin en yakın rakibi Real Madridli Karim Benzema'nın 17 golü bulunuyor.

Diğer yandan ligde kalma mücadelesinde önemli bir galibiyet alan Valladolid, puanını 38'e çıkararak, 17. sıraya yükseldi.

Lider Barcelona ise 85 puanda kaldı.
(AA)

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Son Haberler
Jesus'tan flaş karar. Fenerbahçe Sivasspor maçı 11'i belli oldu Spor
Jesus'tan flaş karar. Fenerbahçe Sivasspor maçı 11'i belli oldu
Başlarına talih kuşu kondu: Türk aileye teklif yağıyor Dünya
Başlarına talih kuşu kondu: Türk aileye teklif yağıyor
Otoyolda feci kaza: Paramparça olan TIR'ın kupasından sağ çıktı Yaşam
Otoyolda feci kaza: Paramparça olan TIR'ın kupasından sağ çıktı
AKP İl Başkan Yardımcısı’ndan 'sahte afiş’ itirafı: AKP Genel Merkezi'nden basılı halde geldi Güncel
AKP İl Başkan Yardımcısı’ndan 'sahte afiş’ itirafı: AKP Genel Merkezi'nden basılı halde geldi
Alkolmetreye üflemeyi reddetti, arabayı bırakıp gitti Yaşam
Alkolmetreye üflemeyi reddetti, arabayı bırakıp gitti
Akıllara durgunluk veren olay: Sosyal medyadan tanıştığı kadın hayatının şokunu yaşattı! Yaşam
Akıllara durgunluk veren olay: Sosyal medyadan tanıştığı kadın hayatının şokunu yaşattı!