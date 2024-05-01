Son dakika... CHP Heyeti ve DİSK Taksim’e çıkmayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... CHP Heyeti ve DİSK Taksim’e çıkmayacak
1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim Meydanı’nda kutlamak üzere Saraçhane’de toplanan sendikalar ve siyasi partiler Taksim’e yürümeyeceklerini açıkladı.

1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen sendika ve partiler, Saraçhane’den Taksim’e yürüyeceklerini duyurmuştu. Birçok sendikanın bulunduğu Saraçhane’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyordu.

Toplanan grup, Taksim Meydanı’na giden tüm yolların kapatılması üzerine Taksim Meydanı’na yürümeyeceklerini ve 1 Mayıs kutlamalarının Saraçhane’de yapılacağını açıkladı.

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1 Mayıs kutlamaları için Saraçhane'ye giden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulunmuştu. Özgür Özel, Taksim yasağına ilişkin, “Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadele edeceğiz. Ülkenin en bilinen meydanında kutlama yapılamıyorsa sorgulanır. “ açıklamalarını kaydetmişti.

Ekrem İmamoğlu ise "Son 5 yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Bugün de ne yazık ki bir hak arama meydanına döndü burası. Saraçhane'de hak arama çalışmaları her zaman başarıyla sonuçlanmıştır Bir gün Taksim de açılacak. Umarım hukuka uygun davranarak böyle bir bayramı yok saymaktan vazgeçerler. Saraçhane'de beş yıldır halk ne dediyse o oldu bugün de umarım öyle olur" ifadelerini kullanmıştı.

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