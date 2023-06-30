Barcelona'dan Arda Güler açıklaması

Joan Laporta resmen açıkladı: Arda Güler'i transfer etmek istiyoruz.

Barcelona'dan Arda Güler açıklaması

Editör: Barış Atakan

Barcelona Başkanı Joan Laporta, sportif direktör Deco'nun Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in transferi için Türkiye'ye gelmesinin ardından gündem yaratacak ifadeler kullandı.
Arda Güler'i transfer etmek istediklerini net bir şekilde dile getiren Laporta, "Deco bugün İstanbul'daydı. La Liga Yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
BU SEZON DEĞİL
Arda Güler'in uzun zamandır takip edildiğine dikkat çeken Joan Laporta, "Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz." diye konuştu.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 35 resmi maça çıkan 18 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 6 gol 7 asist kaydetmişti.

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