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Messi'nin eski takım arkadaşından flaş itiraf: Çok acı çekti

Luis Suarez, uzun süre takım arkadaşlığı yaptığı Arjantinli Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılık süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 10:52
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Barcelona'dan ayrılırken Messi'nin neler yaşadığı ortaya çıktı

Messi'nin eski takım arkadaşından flaş itiraf: Çok acı çekti
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Uruguaylı Luis Suarez'den eski takım arkadaşı Lionel Messi için itiraflar geldi.

Star Plus'a konuşan 35 yaşındaki Luis Suarez, Messi'nin Barcelona'dan ayrılık süreci için; "Barcelona'da olduğum süre boyunca hiç 25 golün altına düşmedim. Bayern Münih'e elenmemiz ve Messi'nin bürofaksı, her şeyi karıştırdı.

Barcelona'dan ayrılmak zorunda olması onu çok üzdü. Onu hiç öyle ağlarken görmemiştim. Ayrılırken çok acı çekti." dedi.

35 yaşındaki Lionel Messi, 16 yıllık Barcelona kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 10 kez İspanya La Liga ve 7 kez İspanya Kral Kupası sevinci yaşadı.


 

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