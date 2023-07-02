Barcelona'dan sonra Real Madrid'in de Arda Güler teklifi ortaya çıktı

Barcelona'dan sonra Real Madrid'in de Arda Güler transferi için Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı.

Barcelona'dan sonra Real Madrid'in de Arda Güler teklifi ortaya çıktı

İspanya basınında en önemli gündem maddesi Arda Güler oldu.

Barcelona ve Real Madrid'in talip olduğu sarı lacivertli takımın genç futbolcusu bu kez de El Mundo Deportivo'da manşet oldu.

"Türk futbolunun 18 yaşındaki incisi Arda Güler için FC Barcelona ile Real Madrid'in imza mücadelesi kritik bir döneme giriyor" başlığı ile verilen haberde Barcelona'nın Arda Güler'in 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin bir kısmını şimdi ödemeyi teklif ettiği ve yıldız oyuncunun bir sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdiği belirtildi.

Gazete Real Madrid'in teklifini de okurlarına duyurdu. Habere göre Real Madrid, 17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesinin 8 milyon 750 bin eurosunu peşin, bir sene sonra 4 milyon 375 bin euro, ikinci senede de yine 4 milyon 375 bin euro ödemeyi teklif etti.
Sözleşmede bir sonraki satıştan yüzde 20 payın da yer aldığı vurgulandı.

İki kulüp de Arda'nın bonservisini alıp 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmasını istiyor. Ancak Arda'nun transfer olacağı takımda hemen oynamak istediği belirtiliyor.

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