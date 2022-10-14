Robert Lewandowski Ballon d'Or favorisini açıkladı

Sezon başında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski, Ballon d'Or için açıklamalarda bulundu.

Movistar Plus'a favorisini açıklayan forvet oyuncusu; "Ballon d'Or'un favorisi Benzema. Eğer iptal etmezlerse, kazanan o olacaktır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Tecrübeli Polonyalı forvet, 2020 yılında Bayern Münih ile uzun yıllardır hedefinde olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başarmıştı.

O sezon için otoriteler tarafından Ballon d'Or'un kesin favorisi olarak gösterilen Lewa, törenin Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmesi sonrası hayal kırıklığına uğramıştı.

2019/2020 sezonunda 47 resmi maça çıkan 34 yaşındaki forvet, takımı adına 55 gol ve 10 asist kaydetmişti.