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Robert Lewandowski Ballon d'Or favorisini açıkladı

Barcelona'nın forvet oyuncusu Robert Lewandowski, Ballon d'Or favorisini açıkladı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 13:07
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Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski Ballon d'Or favorisini Benzema olarak açıkladı

Robert Lewandowski Ballon d'Or favorisini açıkladı
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Sezon başında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski, Ballon d'Or için açıklamalarda bulundu. 

Movistar Plus'a favorisini açıklayan forvet oyuncusu; "Ballon d'Or'un favorisi Benzema. Eğer iptal etmezlerse, kazanan o olacaktır." dedi. 

NE OLMUŞTU?
Tecrübeli Polonyalı forvet, 2020 yılında Bayern Münih ile uzun yıllardır hedefinde olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başarmıştı. 

O sezon için otoriteler tarafından Ballon d'Or'un kesin favorisi olarak gösterilen Lewa, törenin Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmesi sonrası hayal kırıklığına uğramıştı. 

2019/2020 sezonunda 47 resmi maça çıkan 34 yaşındaki forvet, takımı adına 55 gol ve 10 asist kaydetmişti. 

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