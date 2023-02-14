NBA'den Beal'e para cezası. Her şey Pacers maçında oldu

NBA, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'in hakemle yanlış şekilde temasa geçmesi üzerine 25 bin dolar para cezası aldığını duyurdu.
DENGESİNİ KAYBETTİ
Olay, Wizards'ın geçen hafta Indiana Pacers'ı 127-113 yendiği maçın üçüncü çeyreğinde meydana gelmişti.
Beal'ın, başarısız bir top çalma girişiminin ardından dengesini kaybederek hakemi saha kenarındaki koltuklara doğru iter gibi göründüğü gözlemlenmişti.
29 yaşındaki Beal, bu sezon yüzde 52 şut isabetiyle 22.5 sayı ve 5.2 asist ortalamalarına sahip.
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