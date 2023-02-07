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Enkaz altında kalan vatandaşı arayıp dalga geçmişti. Gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçen ve ses kaydını yayınlayan S. A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 23:53
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Depremzedeleri telefonla arayıp dalga geçen gözaltına alındı

Enkaz altında kalan vatandaşı arayıp dalga geçmişti. Gözaltına alındı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve akabinde 7.6 büyüklüğündeki deprem birçok kentte büyük yıkıma neden oldu.

10 ilde etkisini gösteren depremler sonucunda 2316 kişi hayatını kaybederken 13 bin 293 kişi ise yaralandı. 6 bin 217 binanın ise yıkıldığı öğrenildi.

ENKAZ ALTINDAKİLERLE DALGA GEÇTİLER

Enkaz altında kalan binlerce kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken, bir Discord grubundaki bazı kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'seni kurtarmaya geliyoruz' diyerek dalga geçtiği ve kendi aralarında eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.

Kendilerini AFAD kurtarma ekibinden biri olarak tanıtan ve yardım bekleyenlerin bağırmalarını isteyen şahısların o sırada gülmeleri de dikkat çekti. Sosyal medyada depremzedeyle dalga geçtiği ses kaydı yayılan kişinin sosyal medya fenomeni S.A. olduğu belirtiliyor.

GÖZALTINA ALINDI

S. A'ın polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındığı belirtiliyor. Şahsın 17 yaşında ve Tekirdağ Çorlu doğumlu olduğu öğrenildi.

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Adanalıyığ
7.02.2023 07:07
Deprem bölgesine gönderin iti. Orda icabına bakarlar.  
 
Zahide
7.02.2023 06:42
Akıl,vicdan,merhamet yoksunu o anda arayıp dalga geçmek nerden aklına gelir ,kendiside deprem bölgesinde yaşayan bir ahmak,ağır hapis cezası alsın  
 
Havva
7.02.2023 06:02
Ceza olarak tüm enkaz kaldırma işini her kırığı yikigi temizletip birde depremzedelere hizmette kullanın ki belki insanlığa dönüşür kimbilir belki😨  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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