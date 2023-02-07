Haluk Levent'in kuzeni enkaz altında hayatını kaybetti

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Ahbap Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kuzeni Güven Dönbak'ın enkaz altında kaldığını ve hayatını kaybettiğini duyurdu.

Levent, paylaşımında "Ahh ya ahh! Küçük kuzenim Güven Dönbak enkaz altında kaldı. Kurtarılamadı" ifadelerini kullandı.