Barış Manço'nun kaybolan arabası Belçika'da ortaya çıktı

Barış Manço vefatından kısa bir süre önce Belçika'da bir otomobil satın almıştı. Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Doğukan Manço'ya o otomobilin akıbeti soruldu.

Doğukan Manço, aracın Belçika'da olduğunu ve 20 sene kullanılmadığını söyledi. Manço şöyle konuştu:

"Babamın Türkiye'deki birçok aracı zamanında haczedildi. Birçok insan bunu bilmiyor, ben de konuşmak istemiyorum fakat Belçika'da diye o araca zarar gelmedi. O araç da 20 sene kullanılmadı.

Onu buraya getirmek istiyorum ve sergilemek istiyoruz. Bakanlığa başvuru da yaptım, sıcak bakıldı ama şu an yalnız kaldım. O aracı buraya kullanmak için değil, Barış Manço severler ziyaret edebilsin diye getireceğiz. Baştan sona da restorasyonunu kendim yapacağım.