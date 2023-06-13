Barış Manço'nun kaybolan arabası Belçika'da ortaya çıktı

Doğukan Manço, babasının yıllar önceki aracının Belçika'da bulduğunu ve aracı Türkiye'ye getirmek için girişimde bulunduklarını duyurdu.

Barış Manço'nun kaybolan arabası Belçika'da ortaya çıktı

Barış Manço vefatından kısa bir süre önce Belçika'da bir otomobil satın almıştı. Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Doğukan Manço'ya o otomobilin akıbeti soruldu.

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Doğukan Manço, aracın Belçika'da olduğunu ve 20 sene kullanılmadığını söyledi. Manço şöyle konuştu:

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"Babamın Türkiye'deki birçok aracı zamanında haczedildi. Birçok insan bunu bilmiyor, ben de konuşmak istemiyorum fakat Belçika'da diye o araca zarar gelmedi. O araç da 20 sene kullanılmadı.

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Onu buraya getirmek istiyorum ve sergilemek istiyoruz. Bakanlığa başvuru da yaptım, sıcak bakıldı ama şu an yalnız kaldım. O aracı buraya kullanmak için değil, Barış Manço severler ziyaret edebilsin diye getireceğiz. Baştan sona da restorasyonunu kendim yapacağım.

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