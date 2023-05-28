Barış Pehlivan kendisine gelen sonuçları açıkladı böyle dedi: Erdoğan’ı hiç önde görmedim

Halk TV’de konuşan Barış Pehlivan kendisine gelen sonuçları açıklayarak “Ben şu anki önümdeki tabloda Erdoğan’ı hiçbir zaman önde görmedim” diye konuştu.

Barış Pehlivan kendisine gelen sonuçları açıkladı böyle dedi: Erdoğan’ı hiç önde görmedim

Türkiye seçimini yaptı. Kesin olmayan bilgilere göre, sandıkların yüzde 71'i açıldı.

Halk TV programcısı Barış Pehlivan, en soon rakamları açıkladı. Pehlivan, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun arayı açtığını açıkladı.

Barış Pehlivan “Kemal Kılıçdaroğlu arayı açıyor. Açılan sandık oranı 62.26’da Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 51.04 oldu. Erdoğan ise yüzde 48.96” dedi.

Pehlivan açıklamasının devamında şunları söyledi:

Yüzde 68.7 açılan sandık oranı. Ben şu anki önümdeki tabloda Erdoğan’ı hiçbir zaman önde görmedim.

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