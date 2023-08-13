Barış Pehlivan: Gazeteciliği bırakmamı istiyorlar cezaevine girersem bilin ki ben esirim

Beşinci kez hapse girmeye hazırlanan gazeteci Barış Pehlivan, katıldığı YouTube kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Barış Pehlivan: Gazeteciliği bırakmamı istiyorlar cezaevine girersem bilin ki ben esirim

15 Ağustos'ta beşinci kez hapse girecek olan gazeteci Barış Pehlivan, "Onlar benim mücadele etmemi istemiyorlar, bu mesleği bırakmamı istiyorlar. Cezaevine girersem bilin ki ben esirim" dedi. Bakırköy İnfaz Hâkimliği’nin kararını iptal etmemesi halinde Pehlivan'ın 2 gün sonra hapse girmesi bekleniyor.

Büyük ihtimalle 15 Ağustos'ta gazetecilik yaptığı için açık cezaevine teslim olacağını belirten Pehlivan "Hakkımda galiba 150’ye yakın soruşturma açıldı bugüne kadar. 15 Ağustos’ta açık cezaevine girersem bilin ki ben esirim. Beni esir olarak orda tutacaklar" ifadelerini kullandı.

"MESLEĞİ BIRAKMAMI İSTİYORLAR"

"B Yüzü" adlı Youtube kanalına konuşan Pehlivan, 20 yıldır gazetecilik yaptığını ve Anayasal haklarını kullandığı için cezalandırıldığını ifade etti. Pehlivan, "Onlar benim mücadele etmememi istiyorlar. Benim bu mesleği bırakmamı istiyorlar. Ama aksine ben de daha motive olmaya çabalıyorum, kendime bunu da atlayabileceğimi inandırmaya çalışıyorum. Bugüne kadar da hiç haksız çıkmadım" diye konuştu.

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