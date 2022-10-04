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Yeni ittifak açıklandı. 5 parti bir araya geliyor

Gazeteci Barış Yarkadaş, 5 siyasi partinin oluşturduğu yeni seçim ittifakını açıkladı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 11:30
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Barış Yarkadaş açıkladı: 5 parti bir araya geliyor. Yeni ittifak açıklandı

Yeni ittifak açıklandı. 5 parti bir araya geliyor
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Gazeteci Barış Yarkadaş tv100 ekranlarına konuk oldu. Canlı yayında 5 siyasi partinin oluşturduğu yeni ittifak hakkında konuşan Yarkadaş, ittifakın adını ve sembolünü de açıkladı.

Tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, gazeteciler Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''TÜRKİYE İTTİFAKI''

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yaklaşırken yeni seçim ittifakıyla ilgili konuşan Yarkadaş, şu sözleri kullandı:

"Yarın Ümit Özdağ’la, BTP Genel Başkanı buluşacaklar, sonra Fatih Erbakan’la bir araya gelecek ve ardından DSP ile ondan sonra Muharrem İnce’yle buluşacak. Yeni ittifak adımları atılıyor. İttifakın adı ‘Türkiye İttifakı’ olacak. 'Sıkışan iki el' ise bu ittifakın sembolü olacak"

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Abdullah ÖZDİL
4.10.2022 12:11
Sırf muhalefet edeceğiz diye, DHKP-C, PKK ve benzerleri ile birlikte hareket eden ve üstü örtülü destekler ile beraber hareket edemeyiz  
 
fatih
4.10.2022 12:09
bu arada barış yarkadaş senin de nasıl bir gazeteci olduğun anlaşıldı sen de cumhur ittifakına çalışıyorsun bu açık ve net  
 
Vatandaş rıza
4.10.2022 12:09
Akp nin yandaş partileri. Güya Akp ye muhalefet ediyorlar. Sağ gösterip sol vur böl, parçala taktiği  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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