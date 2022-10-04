Yeni ittifak açıklandı. 5 parti bir araya geliyor

Gazeteci Barış Yarkadaş tv100 ekranlarına konuk oldu. Canlı yayında 5 siyasi partinin oluşturduğu yeni ittifak hakkında konuşan Yarkadaş, ittifakın adını ve sembolünü de açıkladı.

Tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, gazeteciler Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''TÜRKİYE İTTİFAKI''

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yaklaşırken yeni seçim ittifakıyla ilgili konuşan Yarkadaş, şu sözleri kullandı:

"Yarın Ümit Özdağ’la, BTP Genel Başkanı buluşacaklar, sonra Fatih Erbakan’la bir araya gelecek ve ardından DSP ile ondan sonra Muharrem İnce’yle buluşacak. Yeni ittifak adımları atılıyor. İttifakın adı ‘Türkiye İttifakı’ olacak. 'Sıkışan iki el' ise bu ittifakın sembolü olacak"