Bariyerlere çarpan TIR alev alev yandı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 168'inci kilometresinde meydana geldi.
Gaziantep'ten Ukrayna'ya kumaş taşıyan Ahmet Turan yönetimindeki 27 R 4142 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Dorsenin devrilmesiyle yakıt deposu alev aldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Turan, itfaiyeye haber verdi. Akaryakıt istasyonu önünde TIR'ı alevlerin sarması nedeniyle polis, yolu ulaşıma kapattı. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, TIR kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra yol tekrar ulaşıma açıldı.
(Kaynak: DHA)