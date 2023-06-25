Bariyerlere çarpan TIR alev alev yandı

Konya’nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpan TIR alev aldı. TIR, itfaiyenin müdahalesine rağmen yanarak kullanılamaz hale gelirken, sürücü Ahmet Turan yara almadan kurtuldu.

Bariyerlere çarpan TIR alev alev yandı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 168'inci kilometresinde meydana geldi.

Gaziantep'ten Ukrayna'ya kumaş taşıyan Ahmet Turan yönetimindeki 27 R 4142 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Dorsenin devrilmesiyle yakıt deposu alev aldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Turan, itfaiyeye haber verdi. Akaryakıt istasyonu önünde TIR'ı alevlerin sarması nedeniyle polis, yolu ulaşıma kapattı. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, TIR kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra yol tekrar ulaşıma açıldı.

bariyerlere-carpan-tir-alev-alev-yandi-yenicag3.jpg

bariyerlere-carpan-tir-alev-alev-yandi-yenicag1.jpg

bariyerlere-carpan-tir-alev-alev-yandi-yenicag.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan depremzede öğrencilere ek kontenjan duyurusu Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan depremzede öğrencilere ek kontenjan duyurusu
YouTube taklit kanallarını tamamen kapatıyor Teknoloji - Otomotiv
YouTube taklit kanallarını tamamen kapatıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: 1,2 milyar lira hibe sağlayacak Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: 1,2 milyar lira hibe sağlayacak
25 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 25 Haziran Pazar bugün hangi diziler var? Keşfet
25 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 25 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?
TIR devrildi: Sürücü ve 150 kurbanlık koyun öldü Güncel
TIR devrildi: Sürücü ve 150 kurbanlık koyun öldü
Prens Harry Putin’in çocukluğuna inecek. Listede Trump da var Dünya
Prens Harry Putin’in çocukluğuna inecek. Listede Trump da var
DEVA Partisi'nden Gelecek ve Saadet'e red Siyaset
DEVA Partisi'nden Gelecek ve Saadet'e red