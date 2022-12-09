Bariyerleri aşmaya çalışan araca tren çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Tayland’ın güney eyaleti Hua Hin’de dün gece saatlerinde yaşanan olayda, hemzemin geçitte kapalı durumda olan bariyerleri yandan geçerek aşmaya çalışan bir araca o sırada bölgeden geçen yolcu treni çarptı. Yaşanan kaza sonrası hemzemin geçitten 100 metre ileriye sürüklenerek ters dönen aracın içindeki 4 kişiden 3’ü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden aracın sürücüsünün Hua Hin Polis Departmanı müfettiş yardımcısı olduğu, trendeki mürettebat ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Nakhon Si Thammarat şehrinden başkent Bangkok’a yolcu taşımakta olan trenin makinisti yaptığı açıklamada, bariyerlerin kapalı olduğu ve trenin normal seyrinde ilerlediği sırada yola aniden bir aracın çıktığını gördüklerini ancak treni durdurmak için yeterli zamanlarının olmadığını belirtti.