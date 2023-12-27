Barnabas'ın kayıp 2 bin yıllık İncil'i olabilir. Bursa'da ele geçirildi

Bursa'da jandarma tarafından ele geçirilen 26 sayfalık ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış İncil, Hz. İsa'nın havarilerinden Barnabas'ın kaleme aldığı 'kayıp İncil'i yeniden gündeme getirdi.

İstanbul'da ikamet eden Abdurrahman A., Bursa'da bir araya geleceği tarihi eser kaçakçıları ile İncil’i satmak için anlaştı.

Bursa'da el yazması kitabı satın alacak kişi tarafından gönderilen eksperler İncil'e 10 milyon dolar değer biçti.

Manisa ve İstanbul'dan gelen 6 tarihi eser kaçakçısı, bir kafede pazarlığa oturdukları sırada jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan 6 kişiden Abdurrahman A., Halil K. ve Seyithan Ş. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Diğer 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

1. yüzyıl dönemine ait ceylan derisinden papirüs üzerine Aramice yazılı İncil'in üzerinde 'Hazreti İsa' figürleri yer alıyor.

BARNABAS RİVAYETİ?

Rivayete göre Barnabas, Hazreti İsa'nın ana dilinde İncil'i kaleme alan en yakınındaki havarilerinden biri.

O günden sonra gün yüzüne çıkamayan İncil'in 4 kopyasından biri 1981 yılında Hakkari'deki bir mağarada köylülerce bulundu. Ancak İncil'in de akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.

Ele geçirilen tarihi eserin kayıp Barnabas İncil’i olup olmadığı bilirkişilerin yapacağı incelemenin ardından netleşecek.