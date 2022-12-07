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Barselona'daki tren kazasında 155 kişi hafif şekilde yaralandı

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde bir tren istasyonunda iki banliyö treninin çarpışması sonucu 155 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 12:26
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Barselona'daki tren kazasında 155 kişi hafif şekilde yaralandı

Barselona'daki tren kazasında 155 kişi hafif şekilde yaralandı
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AA'da yer alan habere göre, Katalonya'daki Acil Servis Sisteminin verdiği bilgilerde, Montcada i Reixac İstasyonu'nda, yerel saatle 07.50'de (TSİ 09.50) aynı yöne giden iki trenin çarpıştığı ve 155 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

Sivil Koruma Kurumunun, kazadan ötürü tren istasyonunda alarm verdiği bölgeye çok sayıda ambulans gönderildiği, yaralıların çoğunun tedavisinin ayakta yapıldığı ve 3 kişinin hastaneye gönderildiği belirtildi.

Trenlerdeki tüm yolcuların çıkarıldığı, kazanın yolcular arasında paniğe yol açtığı kaydedildi.

Kaza sebebiyle R4, R7, R12 banliyö tren hatlarında ulaşıma bir süreliğine ara verildiği bilgisi paylaşıldı.
 

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