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Grizu patlaması nedir, grizu patlaması nasıl olur?

Bartın Amasra’da meydana gelen maden faciasının ardından vatandaşlar Google’da grizu patlamasının ne olduğunu araştırıyor. Peki, grizu patlaması nedir, grizu patlaması nasıl meydana gelir.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 11:29
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Bartın Amasra’da ne oldu Grizu patlaması nedir, grizu patlaması nasıl olur?

Grizu patlaması nedir, grizu patlaması nasıl olur?
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Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu patlamasının ardından kurtarma çalışmaları devam ederken 15 Ekim sabah 10 itibariyle 28 vatandaşımızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Maden faciasının nedeninin grizu patlaması olduğu üzerinde durulurken vatandaşlar Google’da grizu patlamasının ne olduğunu araştırmaya koyuldu.

Amasra’da yaşanan grizu patlaması faciasının ardından kömür madenlerinde grizu patlaması nasıl oluşur, grizu patlaması nedir en çok merak edilen konulardan biri oldu.

Peki, grizu patlaması nedir, grizu patlaması neden yaşanır?

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GRİZU PATLAMASI NEDİR?

Kömür madenlerinin korkulu rüyası olan grizu patlaması, Türkiye'de de sık sık yaşanmaktadır. Yaşlı kömür madenlerinde grizu patlaması riski yüksektir. Mevcut yasalar doğrultusunda, metanın havada bulunma oranı, hacimce yüzde 1'dir. Grizu oranı bu seviyeye ulaşıldığında önlem alınması gerekmektedir. Eğer grizu seviyesi yüzde 1 üzerine çıkarsa, maden ocağı acilen tahliye edilmelidir.

GRİZU NEDİR?

Grizu, maden ocaklarında bulunabilen ve belirli oranlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli ve tehlikeli bir gazdır.

GRİZU PATLAMASI NASIL OLUR?

Grizu patlaması, başka bir deyişle metan ve hava karışımı olarak da bilinir. Yüzde 5 ila yüzde 15 arası metan ile havanın birleşmesinden oluşan grizu, 650 derecede 2 fazlı bir yanma gerçekleştirir. Bu karışım önce ani şekilde genleşir, daha sonra grizu patlama merkezine doğru çok büyük bir kuvvetle gazı sıkıştırır. Grizu patlaması büyük tahrip gücüne ve yıkım etkisine sahip bir patlamadır.

 

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Grizu patlaması nedir

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